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جماهير برشلونة تعتدي على لاعب فرانكفورت السابق (فيديو)

الرياضة

جماهير برشلونة تعتدي على لاعب فرانكفورت السابق (فيديو)
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أكد مارتين فنين مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت السابق تعرضه لهجوم من جماهير برشلونة التي اعتدت عليه هو وزوجته بعد مغادرة فريقهم للدوري الأوروبي بكرة القدم.

ونشر فنين مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" يظهر فيه تعرضه للضرب المبرح من قبل مجموعة من الجماهير.

وأكد فنين من خلاله أن الحادثة وقعت بعد مواجهة الإياب ضد النادي الكتالوني في الدوري الأوروبي.

وذكر أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تم احتجازه لدى الشرطة لساعات دون أكل أو شرب.

وكتب فنين: "لسوء الحظ، في تلك الصور أظهر أنا وزوجتي، فبعد مباراة ملعب كامب نو تعرضنا للضرب، وتم احتجازنا لمدة 36 ساعة لدى الشرطة دون أكل أو شرب".

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وفاز آينتراخت 3-2 على نظيره برشلونة، وأخرجه من ربع نهائي الدوري الأوروبي في ليلة صادمة لعشاق الفريق الكتالوني.

ونجحت جماهير النادي الألماني في التحايل على قواعد الاتحاد الأوروبي وحصلت على أكثر من 30 ألف تذكرة لحضور المواجهة.

وسيواجه آينتراخت، وست هام في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

المصدر: instagram/martin.fenin_official

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