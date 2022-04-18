احتكار عربي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية لجولة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضمت التشكيلة 9 لاعبين من فرق عربية، على الشكل التالي:

- في حراسة المرمى: سفيان خضايرية حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري.

- في خط الدفاع: محمد أمين توجاي (الترجي التونسي)، أشرف داري (الوداد المغربي)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي) وأيوب العملود (الوداد المغربي).

- في خط الوسط: لاكاي (صن داونز الجنوب إفريقي)، كوليبالي (الترجي التونسي) ومحمد زريدة (الرجاء المغربي).

- في خط الهجوم: تياغو أزولاو (بيترو أتليتكو)، جي مبينزا (الوداد المغربي) وحسين الشحات (الأهلي المصري).

🇹🇳 الترجي x3

🇲🇦 الوداد x3

🇪🇬 الأهلي x1

🇲🇦 الرجاء x1

🇦🇴 بترو أتليتيكو x1

🇿🇦 ماميلودي صنداونز x1

🇩🇿 وفاق سطيف x1



هكذا يكون تشكيل جولة الذهاب من ربع نهائي #TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/QHnhFTefXK — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 18, 2022

المصدر: CAFCLCC_ar/twitter