احتكار عربي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية لجولة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وضمت التشكيلة 9 لاعبين من فرق عربية، على الشكل التالي:
- في حراسة المرمى: سفيان خضايرية حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري.
- في خط الدفاع: محمد أمين توجاي (الترجي التونسي)، أشرف داري (الوداد المغربي)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي) وأيوب العملود (الوداد المغربي).
- في خط الوسط: لاكاي (صن داونز الجنوب إفريقي)، كوليبالي (الترجي التونسي) ومحمد زريدة (الرجاء المغربي).
- في خط الهجوم: تياغو أزولاو (بيترو أتليتكو)، جي مبينزا (الوداد المغربي) وحسين الشحات (الأهلي المصري).
🇹🇳 الترجي x3— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 18, 2022
🇲🇦 الوداد x3
🇪🇬 الأهلي x1
🇲🇦 الرجاء x1
🇦🇴 بترو أتليتيكو x1
🇿🇦 ماميلودي صنداونز x1
🇩🇿 وفاق سطيف x1
هكذا يكون تشكيل جولة الذهاب من ربع نهائي #TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/QHnhFTefXK
المصدر: CAFCLCC_ar/twitter