بوسكيتس على بعد مباراة واحدة من إنجاز إنييستا

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين أن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة يستعد لمعادلة رقم تاريخي لزميله السابق أندريس إنييستا حال مشاركته خلال مباراة قادش.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة اليوم فريق قادش على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة الـ32 من "الليغا" في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن هذه المباراة ستحمل الرقم 674 لبوسكيتس بقميص برشلونة في جميع المسابقات، ليعادل أسطور برشلونة إنييستا، في المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الأكثر مشاركة مع الفريق الكتالوني عبر التاريخ.

📊 Sergio Busquets se sitúa tercero en el ránking de jugadores con más partidos en la historia del Barça



✍ @gbsanshttps://t.co/bRmV6OjA9C — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 18, 2022

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي تلك القائمة، برصيد 778 مباراة، بينما يأتي تشافي هيرنانديز المدرب الحالي لبرشلونة في المركز الثاني برصيد 767 مباراة.

المصدر: وكالات