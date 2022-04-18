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مدرب "النشامى" عدنان حمد ينتقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرياضة

مدرب
JordanFA/twitter
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وجه العراقي عدنان حمد مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم البالغ 61 عاما عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" اليوم الاثنين، انتقادات لمنظومة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكتب حمد: "دوري أبطال آسيا الذي يقام بطريقة التجمع، لا يمكن تسميته بهذا الاسم مطلقا، فهو بطولة مجمعة في بلد واحد وفي وقت لا يتعدى 3 أسابيع؟".

وأضاف: "أتمنى معرفة العبقري الذي يخطط لكرة القدم الآسيوية عندما اختار شهر رمضان لإقامة هذا التجمع؟".

وتابع: "الاتحاد الآسيوي هو الوحيد في كل الاتحادات القارية الذي يضغط مسابقاته بهذه الطريقة البائسة، ويمنع الأندية والمنتخبات من عدالة الفرص في اللعب على أرضها بأوقات متباعدة وعدم تأجيل مباريات الأندية على المستوى المحلي".

وختم بالقول: "لا يمكن إيجاد سبب مقنع لهذا التنظيم الغريب الذي جعل كرة القدم في آسيا بأسوأ حال بسبب التخبط وسوء التخطيط والفشل المستمر في القدرة على تنظيم بطولاته بالشكل الذي يطور من المنافسة ؟".

المصدر: Adnan Hamad/facebook

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