اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة "الاحتيال"

ألقي القبض على شهره موسوي، نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بقضية عملة مشفّرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وأوضحت وكالة "مهر"، أنه تم اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة، شهره موسوي، في أعقاب "عدة شكاوى".

كما ذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية، أن زوج نائبة الرئيس شهرة معتقل أيضا في قضية العملة المشفرة.

وفي فبراير الماضي، أقيل رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، شهاب الدين عزيزي خادم، بعد عام من توليه منصبه.

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية اليومية، قد اتهمته بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (فار)".

المصدر: أ ف ب