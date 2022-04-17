لاعب أرجنتيني: رونالدو الأعظم.. وأغويرو يرد: لأنك لم تلعب مع ميسي!

وضع اللاعب الأرجنتيني المعتزل، سيرجيو أغويرو، مواطنه أليخاندرو غارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، في موقف "محرج"، بعد تعليقه على أحد منشوراته التي امتدح فيها كريستيانو رونالدو.

واستدعي غارناتشو، البالغ عمره 17 عاما، لقائمة مانشستر يونايتد لمواجهة نوريتش ستي، أمس السبت، لحساب الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك اللاعب الشاب في المباراة، حيث جلس على مقاعد البدلاء، واكتفى بمشاهدة زميله في الفريق، كريستيانو رونالدو وهو يهز شباك نوريتش بثلاثة أهداف "هاتريك"، قادت "الشياطين الحمر" للفوز بنتيجة 3-2.

Cristiano Ronaldo gave his match-ball to 17-year-old Alejandro Garnacho after his 60th career-hat-trick against Norwich. pic.twitter.com/Oob0nQjsl1 — Squawka News (@SquawkaNews) April 16, 2022

وبدلا من أن يحتفظ رونالدو بكرة "الهاتريك" كما جرت العادة، منحها إلى غارناتشو.

Alejandro Garnacho of Manchester United on Instagram: "Greatest of all times (Cristiano Ronaldo).



Sergio Agüero: "Because you still haven't played with the best Lionel Messi." pic.twitter.com/s36ZDrhbtq — Roy Nemer (@RoyNemer) April 16, 2022

ونشر غارناتشو بعد اللقاء على "إنستغرام"، صورة له إلى جانب رونالدو ممسكا بالكرة التي منحها له الدون البالغ من العمر 37 عاما، وكتب الناشئ الأرجنتيني على الصورة: "الأعظم في كل الأوقات".

Sergio Aguero reply to a post by garnacho, This is why Aguero is the best PL striker of all time. pic.twitter.com/bXReoUmBQ5 — NF (@nikfcb_) April 16, 2022

ولكن رد عليه أغويرو في التعليقات: "لأنك لم تلعب مع ليونيل ميسي حتى الآن"، أسطورة الكرة الأرجنتينية.

المصدر: وكالات