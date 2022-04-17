الوداد المغربي بعشرة لاعبين يهزم شباب بلوزداد الجزائري في عقر داره (فيديو)

انتزع نادي الوداد المغربي فوزا صعبا وثمينا بنتيجة 1-0 من ملعب مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة أقيمت أمس السبت، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتلقى الوداد ضربة موجعة بعد مرور 7 دقائق فقط على بداية المباراة، إذ تعرض لاعب خط وسطه، جلال الداودي، للطرد المباشر.

ومع ذلك، صمد الفريق المغربي وخطف هدف الفوز في الدقيقة 46، وجاء الهدف عن المهاجم الكونغولي، جى مبينزا، بضربة رأسية قوية استقرت على إثرها الكرة على يسار حارس الفريق الجزائري.

📹 ملخص المباراة:



الوداد يقتنص فوز ثمين خارج الديار أمام شباب بلوزداد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. ✅#TotalEnergiesCAFCL | @Crbelouizdadoff | @WACofficiel | @Football2Getherpic.twitter.com/C6sVQQFORo — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 17, 2022

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

جدير بالذكر أن المتأهل بين الوداد وشباب بلوزداد، سيضرب موعدا في الدور نصف النهائي مع المتأهل من لقاء صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو التوغولي.

وكان بترو أتلتيكو فاز ذهابا على أرضه على صن داونز بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT