الأهلي المصري يهزم الرجاء المغربي بثنائية في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

تغلب نادي الأهلي المصري على ضيفه الرجاء المغربي (2-1)، في مباراة جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح عمر السولية باب التسجيل للأهلي من ركلة جزاء، في الدقيقة 11، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني بحلول الدقيقة 23، بينما سجل محمد زريدة، هدف الرجاء الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول (45+2).

📹 ملخص المباراة:



بهدفي عمرو السولية وحسين الشحات، الأهلي يفوز على الرجاء بثنائية مقابل هدف بملعب السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. ✅#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @RCAofficiel | #ASCRCA | @Football2Getherpic.twitter.com/UdtwPtYmHM — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 16, 2022

وأكمل الرجاء المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60، بعد طرد مدافعه مروان الهدهودي، كما أهدر السولية ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم للأهلي، في الدقيقة 61.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لتحديد المتأهل للمربع الذهبي.

المصدر: RT