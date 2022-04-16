مانشستر سيتي يعتذر عن هتافات أنصاره ضد ليفربول أثناء دقيقة صمت

اعتذر مانشستر سيتي لليفربول وأعرب عن إدانته للجماهير التي هتفت خلال الوقوف دقيقة صمت لإحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لكارثة هيلزبره اليوم السبت.

وأنهى الحكم مايكل أوليفر إحياء ذكرى ضحايا حادث 1989 قبيل انطلاق مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي خسرها سيتي 3-2 على ملعب ويمبلي.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل اعتذار السيتي: "شعرت بالأسى في تلك اللحظة".

وأطلق أنصار جماهير السيتي الهتافات في ملعب ويمبلي، تبعتها صيحات استهجان من جماهير ليفربول. ونتيجة للضوضاء، أطلق أوليفر صافرته للإشارة إلى نهاية مبكرة لفترة الصمت التي شهدت تجمع كلا الفريقين حول دائرة وسط الملعب.

وقال سيتي في بيان "يشعر مانشستر سيتي بخيبة أمل شديدة من تصرفات بعض أنصاره خلال دقيقة صمت قبل مباراة اليوم. يتقدم النادي بصادق الاعتذار لكل أنصار ومشجعي نادي ليفربول لكرة القدم".

وقد تسبب التدافع قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989 بين ليفربول ونوتنغهام على ملعب هيلزبره تسبب في وفاة 97 من مشجعي ليفربول.

وأعلن عن الضحية رقم 97 في أسوأ كارثة رياضية في بريطانيا العام الماضي عندما توفي أندرو ديفين عن عمر يناهز 55 عاما متأثرا بإصاباته في هيلزبره والتي لازمته طوال هذه الفترة.

المصدر: أ ب