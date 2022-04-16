بطولة إنجلترا.. "هاتريك" رونالدو تعزز حظوظ "يونايتد" بمقعد في دوري الأبطال

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوة مع "مانشستر يونايتد" محرزا الأهداف الثلاثة التي قادت فريقه للفوز 3-2 على ضيفه "نوريتش سيتي"، معززا حظوظ "الشياطين الحمر" بمقعد أوروبي.

وتعززت حظوظ "مانشستر يونايتد" بمقعد دوري الأبطال بعد خسارتي منافسيه "توتنهام" و"أرسنال" أمام "برايتون" و"ساوثمبتون" تواليا بالنتيجة نفسها صفر-1، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وعلى ملعب "أولد ترافورد" تكفل رونالدو بتسجيل ثلاثية يونايتد (7، 32 و76)، فيما أحرز كيران دويل (45+1) والفنلندي تيمو بوكي (52) هدفي نوريتش.

وبهذا الفوز، قفز "الشياطين الحمر" إلى المركز الخامس مع 54 نقطة، على غرار "أرسنال" السادس، وبفارق ثلاث نقاط عن "توتنهام" الذي بقي رابعا.

المصدر: "أ ف ب"