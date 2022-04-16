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بطولة إنجلترا.. "هاتريك" رونالدو تعزز حظوظ "يونايتد" بمقعد في دوري الأبطال

الرياضة

بطولة إنجلترا..
Globallookpress
نادي مانشستر يونايتد
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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوة مع "مانشستر يونايتد" محرزا الأهداف الثلاثة التي قادت فريقه للفوز 3-2 على ضيفه "نوريتش سيتي"، معززا حظوظ "الشياطين الحمر" بمقعد أوروبي.

وتعززت حظوظ "مانشستر يونايتد" بمقعد دوري الأبطال بعد خسارتي منافسيه "توتنهام" و"أرسنال" أمام "برايتون" و"ساوثمبتون" تواليا بالنتيجة نفسها صفر-1، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وعلى ملعب "أولد ترافورد" تكفل رونالدو بتسجيل ثلاثية يونايتد (7، 32 و76)، فيما أحرز كيران دويل (45+1) والفنلندي تيمو بوكي (52) هدفي نوريتش.

وبهذا الفوز، قفز "الشياطين الحمر" إلى المركز الخامس مع 54 نقطة، على غرار "أرسنال" السادس، وبفارق ثلاث نقاط عن "توتنهام" الذي بقي رابعا.

المصدر: "أ ف ب"

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