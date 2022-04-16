الدوري الفرنسي.. منع جماهير مارسيليا من مرافقة فريقها إلى باريس

لن تتمكن جماهير نادي مارسيليا من السفر إلى باريس لتشجيع فريقها في قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم، غدا الأحد، ضد باريس سان جيرمان المتصدر، وفقا القرار صادر عن وزارة الداخلية.

وأوضح القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية قبل يوم من المباراة المرتقبة في الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي: "الأحد 17 أبريل 2022، بدءا من منتصف الليل، تحظر الحركة الفردية أو الجماعية، بأية وسيلة، لأي شخص يدعي تشجيع أولمبيك مارسيليا أو يتصرف على هذا النحو، بين بلديات منطقة بوش دو رون من جهة وإيل دو فرانس من جهة ثانية".

هذا القرار الاعتيادي في مباريات سان جيرمان وغريمه مارسيليا تم تبريره بـ"العداء القوي" بين مشجعي الناديين.

وتعود آخر مباراة بين الفريقين بحضور جماهيرهما إلى 28 فبراير 2018، عندما أسفرت أعمال شغب عن إصابة ثمانية أفراد من رجال الأمن.

ووقعت عدة أحداث تورط فيها مشجعون هذا الموسم في الدوري الفرنسي في ليون، نيس، مارسيليا، لنس، بريست، وأنجيه، ما دفع لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي إلى معاقبة تلك الأندية.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري بفارق كبير يبلغ 12 نقطة عن مارسيليا، ما يضعه على مقربة من استعادة اللقب.

المصدر: وكالات