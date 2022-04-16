بصورة طريفة.. قادش يسخر من برشلونة قبيل مواجهتهما في الدوري

نشر نادي قادش، صورة طريفة للسخرية من نادي برشلونة، وذلك قبل مواجهتهما غدا الأحد، في ملعب "كامب نو"، لحساب الأسبوع الـ32 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك الحساب الرسمي الناطق باللغة العربية لقادش عبر موقع "تويتر"، مع متابعيه، صورة "مزيفة" لملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، حيث تظهر في الملعب أعداد كبيرة للغاية من جماهير الفريق الأندلسي التي ترتدي اللون الأصفر وتحمل رايات قادش.

جاهزون لنكون الفريق القادم الذي يلوّن الكامب نو بألوانه 😏🟡🔵 pic.twitter.com/gwHcThc3Ho — نادي قاديش لكرة القدم 🇪🇸 (@Cadiz_CFArab) April 15, 2022

وكتب حساب قادش في تعليقه على الصورة: "جاهزون لنكون الفريق القادم الذي يلوّن الكامب نو بألوانه"، في إشارة لما حدث الخميس الماضي، في لقاء "البارسا" وضيفه أينتراخت فرانكفورت، ضمن إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة برشلونة وأينتراخت فرانكفورت، شهدت حضور عدد كبير من الجماهير الألمانية، أكثر من جماهير برشلونة، بحيث سيطرت جماهير أينتراخت فرانكفورت على ملعب "كامب نو" خلال مواجهة فريقها لمضيفه برشلونة، وكشفت تقارير أن عدد جمهور الفريق الألماني تراوح بين 20 و30 ألف متفرج، بينما كان من المفترض حضور خمسة آلاف فقط.

وظهر أينتراخت في المباراة وكأنه يحتضن المواجهة على أرضه وبين جمهوره، إذ أبانت اللقطات التلفزيونية ملعب "كامب نو" مملوءا بمشجعي الفريق الضيف الذين ألهبوا حماس لاعبيهم في مواجهة العملاق الإسباني.

وودع برشلونة منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي على يد أينتراخت، بعد خسارته بنتيجة 2-3 في مباراة الإياب، وإجمالي 3-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT