سينر ينهي مشوار الروسي روبليف في بطولة مونتي كارلو

ودع الروسي أندريه روبليف، بطولة مونتي كارلو الدولية للماسترز للألف نقطة في التنس، من الدور الثالث، بخسارته أمام الإيطالي يانيك سينر.

وجاءت خسارة روبليف، المصنف سابعا عالميا، أمام الإيطالي الواعد (20 عاما)، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 7-5، 1-6، و3-6.

وضرب سينر، المرشح التاسع للقب في مونتي كارلو، موعدا في الدور ربع النهائي، مع النجم الألماني، ألكسندر زفيريف، المرشح الثالث للتتويج، والذي وصل إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة الإسباني بابلو كارينيو، في لقاء الدور الثالث، بنتيجة 6-2، و7-5.

تجدر الإشارة إلى أن الروسي روبليف، كان قد وصل إلى نهائي دورة مونتي كارلو في نسخة العام الماضي، لكنه خسر أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس.

المصدر: kommersant.ru