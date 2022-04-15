شاهد.. جماهير جزائرية تحتج أمام مقر الـ"فيفا" مطالبة بإعادة لقاء منتخبها والكاميرون

مازالت الجماهير الجزائرية تتمسك بخيط أمل لإنصاف منتخب بلادها الذي فقد فرصته في التأهل لمونديال "قطر 2022"، بعد خسارته في عقر داره أمام الكاميرون، في مباراة أثارت جدلا واسعا.

وفشل المنتخب الجزائري في التأهل إلى مونديال قطر بعد خسارته أمام نظيره الكاميروني بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مصطفى تشاكر" في العاصمة الجزائر، الشهر الماضي، وذلك ضمن إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، علما بأن منتخب الجزائر فاز ذهابا بهدف دون رد.

وأثارت قرارات الحكم الغامبي، بكاري غاساما، في مباراة الإياب بالجزائر، سخط وغضب الجماهير الجزائرية، حيث ألغى هدفين لمنتخب الجزائر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ونظمت مجموعة مشجعين من الجالية الجزائرية في الخارج، أمس الخميس، وقفة أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مدينة زيورخ السويسرية، احتجاجا على نتيجة لقاء "الخضر" والكاميرون والقرارات التي اعتبرها الجزائريون "ظالمة" من الحكم غاساما.

وأظهر فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ترديد بعض المشجعين هتافات ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وضد الحكم غاساما، واتهامات لهما بالفساد، مع المطالبة بالتدخل العاجل لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، جياني إنفانتينو.

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وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلن بعد لقاء الجزائر والكاميرون، تقدمه بطعن لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ضد الحكم غاساما، مضيفا أن "الاتحاد الجزائري مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونيا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تتضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

وأكدت لجنة الانضباط التابعة لـ"الفيفا" في وقت لاحق، أنها ستناقش الاحتجاج الجزائري ضد الحكم غاساما في 21 إبريل الجاري، مع وجود انقسام في الشارع الجزائري بين متفائل ومتشائم حول إصدار قرار يمكن أن ينصف كتيبة مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي.

المصدر: وكالات