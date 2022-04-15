تحديد موعد مباراة أوكرانيا واسكتلندا في ملحق تصفيات مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الخميس، إعادة جدولة لقاء أوكرانيا واسكتلندا في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال "قطر 2022"، في الأول من يونيو المقبل.

وكان من المفترض أن تحل أوكرانيا ضيفة على اسكتلندا على ملعب "هامبدن بارك"، في 24 مارس الماضي ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022، لكن الفريق الضيف طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بإرجاء المباراة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وسيلعب الفائز من مواجهة أوكرانيا واسكتلندا مع ويلز المتأهلة على حساب النمسا، في مباراة نهائية حدد موعدها في الخامس من يونيو المقبل في كارديف.

وسيتأهل الفائز في المباراة النهائية إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الجاري، وسينضم إلى المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا، الولايات المتحدة، وإيران.

المصدر: وكالات