أينتراخت يهزم برشلونة في عقر داره ويطيح به خارج الدوري الأوروبي (فيديو)
فجر نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني مفاجأة كبيرة، بإقصائه مضيفه برشلونة الإسباني من ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه عليه 3-2 إيابا، أمس الخميس.
ومستفيدا من الدعم الجماهيري الكبير الذي وصل إلى ثلاثين ألف مشجع داخل ملعب "كامب نو" وخارجه، حقق الفريق الألماني ما بدا له حلما، بأهداف الصربي فيليب كوستيتش (الدقيقة 4 من ركلة جزاء، و67) والكولومبي رافائيل سانتوس بورس ( الدقيقة 36)، فيما أحرز سيرجيو بوسكيتس (90+1)، والهولندي ممفيس ديباي (90+11 من ركلة جزاء)، هدفي برشلونة.
ملخص مباراة برشلونة ضد فرانكفورت— ملخص بدقيقتين (@FCB_N8) April 14, 2022
جميع أهداف المباراة ..
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وأطاح فرانكفورت بهذا الفوز، ببرشلونة من البطولة، وحسم عبوره لنصف النهائي، بنتيجة (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
المصدر: وكالات