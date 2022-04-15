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أينتراخت يهزم برشلونة في عقر داره ويطيح به خارج الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

أينتراخت يهزم برشلونة في عقر داره ويطيح به خارج الدوري الأوروبي (فيديو)
Legion-Media
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فجر نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني مفاجأة كبيرة، بإقصائه مضيفه برشلونة الإسباني من ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه عليه 3-2 إيابا، أمس الخميس.

ومستفيدا من الدعم الجماهيري الكبير الذي وصل إلى ثلاثين ألف مشجع داخل ملعب "كامب نو" وخارجه، حقق الفريق الألماني ما بدا له حلما، بأهداف الصربي فيليب كوستيتش (الدقيقة 4 من ركلة جزاء، و67) والكولومبي رافائيل سانتوس بورس ( الدقيقة 36)، فيما أحرز سيرجيو بوسكيتس (90+1)، والهولندي ممفيس ديباي (90+11 من ركلة جزاء)، هدفي برشلونة.

وأطاح فرانكفورت بهذا الفوز، ببرشلونة من البطولة، وحسم عبوره لنصف النهائي، بنتيجة (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: وكالات

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