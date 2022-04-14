مدرب ليفربول: امنحوني الوقت قبل مواجهة ملك الكؤوس

تحدث مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، عن تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، على حساب بنفيكا، وعن مواجهة فياريال في الدور المقبل، بقيادة مدربه أوناي إيمري.

وقال كلوب في تصريحات عقب مباراة ليفربول وبنفيكا التي انتهت بالتعادل 3-3 ولكن ليفربول حجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بفضل فوزه ذهابا 3-1: "أجرينا 7 تبديلات في تشكيلة فريقنا في مباراة اليوم (أمس)، ولم يلعب الخط الخلفي بالكامل مع بعضه البعض من قبل، وبالتالي الأمر يتعلق بالتفاصيل والحفاظ على التركيز بنسبة مئة بالمئة".

وتابع: "لم يكن هذا ما نريده ولكن لا يهم، ففي حال قدمنا اليوم (أمس) أفضل مباراة في الموسم، فلن يؤهلنا ذلك إلى المباراة النهائية، نجحنا في التأهل وهذا هو المهم".

وعن مواجهة فياريال في نصف النهائي، علق كلوب: "سيكون من الغريب لو تمكنت من تحليل فياريال الآن، شاهدت نتائج الفريق ومبارياته كانت هائلة، والفوز على يوفنتوس وبايرن ميونخ يعني أنهم يستحقون التواجد في نصف النهائي".

وأكمل: "إيمري (مدرب فياريال) ملك الكؤوس، ما يقدمه لا يصدق، ولكن امنحوني بعض الوقت للتحضير بشكل جيد لهذا اللقاء".

المصدر: وكالات