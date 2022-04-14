جدل حول "تمريرة مودريتش" بعد نشر فيديو لصلاح ولقطة للاعب سعودي!

يتغنى عشاق ريال مدريد حاليا بالتمريرة "الساحرة" لنجم فريقهم، الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش في لقاء تشيلسي الأربعاء الماضي، ويصفونها بأنها "ماركة لوكا".

فعندما كان الريال متأخرا أمام تشيلسي بثلاثية دون رد ويصارع من أجل العودة في النتيجة من خلال تسجيل الهدف الأول، استلم مودريتش الكرة في الجهة اليسرى لريال مدريد، ليتقدم بضع خطوات نحو منطقة جزاء تشيلسي، قبل أن يهيىء الكرة على طبق من ذهب، بتمريرة "ساحرة" بخارج القدم، استقرت على إثرها الكرة أمام الجناح البرازيلي رودريغو، الذي استقبلها بلمسة واحدة ليرسلها لشباك تشيلسي.

PERO QUE VIVA EL FUTBOL, LUKA MODRIC. pic.twitter.com/nIfOWxQRLp — Hala Madrid (@TebanRM) April 12, 2022

تمريرة مودريتش هذه نالت ثناء الجميع في مختلف أنحاء العالم، وهنا نشر المعلق الإماراتي عامر عبد الله المري، لقطة مشابهة للاعب نادي الهلال السعودي السابق، عبد الله عطيف.

ونشر المري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو من إحدى مواجهات الهلال والأهلي السابقة في الدوري السعودي، والتي مرر فيها عطيف تمريرة سحرية لجيلمين ريفاس، لكن تسديدة الأخير لم تسكن الشباك، إذ تصدى لها الحارس محمد العويس.

عفوا مودريتش .. نعم التمريرة خيالية ولكن عطيف سواها قبلك 🤝.. هل سيتغنى الاعلام به ولو بعد حين ام لا .. عيونك مب زرق للاسف .. ترجع بالسلامة .. حتى احساس المعلق حلو 🤣 .. pic.twitter.com/q09dkqKaPa — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) April 13, 2022

وكتب المعلق الإماراتي: "عفوا مودريتش.. نعم التمريرة خيالية، ولكن عطيف سواها قبلك.. هل سيتغنى الإعلام به ولو بعد حين أم لا!.. عيونك مب زرق للأسف.. ترجع بالسلامة.. حتى إحساس المعلق حلو".

كما قام بعض الرواد على مواقع التواصل، بنشر لقطات للنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، وهو يقدم تمريرات لزملائه في ليفربول بنفس الطريقة التي مرر بها مودريتش لزميله رودريغو في لقاء تشيلسي.

ما فعله مودريتش اليوم ، يفعله صلاح كل يوم pic.twitter.com/dSZxf7L8BT — Omar (@M0mar11) April 13, 2022

وعلق أحد المغردين على لقطات صلاح، قائلا "ما فعله مودريتش اليوم، يفعله صلاح كل يوم".

حقيقة لا يمكن إخفاءها هي ماركة مسجله بأسم محمد صلاح ♥️ pic.twitter.com/g1zk1YqzUy — - S A L E M , (@salem8_) April 13, 2022

وكتب ناشط آخر: "حقيقة لا يمكن إخفاءها هي ماركة مسجله باسم محمد صلاح" في إشارة إلى تمرير الكرة بخارج القدم.

المصدر: RT + goal.com