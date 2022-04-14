الاتحاد المصري يرد على أنباء تراجع إيهاب جلال عن تدريب "الفراعنة"

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول اعتذار إيهاب جلال، عن تولي مهمة تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار مغرضة عن رحيل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر، وهو خبر غير صحيح جملة وتفصيلا".

وأضاف: "سيتم خلال الساعات المقبلة عقد جلسة تجمع بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال لاستكمال الجهاز المعاون والإعلان عن المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام".

إقرأ المزيد

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن الثلاثاء الماضي، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، بعد إنهاء عقد كيروش بالتراضي لفشله في قيادة "الفراعنة" لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022".

ووفقا للروزنامة الدولية، سيكون التحدي المقبل لإيهاب جلال مع منتخب مصر، خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وتقام قرعة تصفيات أمم إفريقيا في 19 أبريل الحالي في جنوب إفريقيا، على أن تنطلق التصفيات في 30 مايو المقبل.

المصدر: وكالات