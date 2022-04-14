غوارديولا يسجل رقما قياسيا بتاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، أكثر مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا وصولا لنصف النهائي برصيد 9 مرات.

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ووصل غوارديولا للنصف النهائي 9 مرات، منها 4 مرات مع برشلونة، و3 مرات مع بايرن ميونخ، ومرتان على التوالي مع فريق مانشستر سيتي.

وتأهل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه غوارديولا إلى نصف دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فريق أتليتكو مدريد، بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين.

وتعادل فريق مانشستر سيتي مع أتليتكو مدريد سلبيا في مباراة الإياب على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بينما فاز على ملعب الاتحاد بهدف كيفين دي بروين.

وسيواجه فريق مانشستر سيتي ريال مدريد في نصف الدوري الأوروبي فيما يلتقي فريق فياريال الإسباني مع فريق ليفربول الإنجليزي.

المصدر: RT + وسائل إعلام