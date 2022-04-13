ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. شجار بين لاعبي أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي (صور + فيديو)

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشاجرة بين لاعبي الفريقين.

وجاء الاشتباك عقب كرة مشتركة بين فيليبي مدافع أتلتيكو مدريد، وفيل فودين نجم مانشستر سيتي.

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وتدخل ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد بقوة على فودين عقب تلك اللعبة، ثم حدثت مشاجرة بين عدد كبير من لاعبي الفريقين.

وحصل سافيتش على بطاقة صفراء عقب تلك اللعبة، مع إشهار البطاقة الحمراء في وجه فيليبي مدافع أتلتيكو مدريد.

وبلغ مانشستر سيتي الإنجليزي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد بتعادله مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (0-0) الأربعاء في إياب ربع النهائي.

وكان فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا الذي وصل إلى النهائي الموسم الماضي وخسر أمام خصمه المحلي تشيلسي، حسم لقاء الذهاب على أرضه 1 - صفر.

وهذا التأهل للنادي الإنجليزي هو الثاني على التوالي والثالث في تاريخ الفريق.

وسيضرب سيتي موعدا في نصف النهائي المقرر في 26 أو 27 الشهر الحالي مع قطب العاصمة الإسبانية الآخر ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب والذي جرد تشيلسي من اللقب رغم الخسارة أمامه إيابا 2 - 3 بعد التمديد، وذلك لفوزه ذهابا في لندن 3-1.

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

المصدر: RT + موقع "كوورة"