محمد صلاح وزملاؤه يتأهلون لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3 - 3، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا مع فياريال الإسباني في الدور قبل النهائي.

وتأهل ليفربول بعد فوزه على بنفيكا 6 - 4 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، رغم إجراء الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز 7 تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع مانشستر سيتي، في ملعب الاتحاد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إبراهيما كوناتي أهداف ليفربول بعد 21 دقيقة من البداية، قبل أن يدرك جونكالو راموس التعادل للضيوف في الدقيقة 32.

وأحرز روبرتو فيرمينو هدفين متتاليين في الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 3 - 1 لأصحاب الأرض.

وقلص الأوكراني رومان يارمتشوك الفارق لبنفيكا في الدقيقة 73، ثم عادل داروين نونيز النتيجة للضيوف قبل النهاية بثماني دقائق.

🔥 C'est terminé à Anfield, malgré un match nul arraché par Benfica, Liverpool verra les demies grâce notamment à un doublé de Firmino ► https://t.co/Mh02RYa8X6pic.twitter.com/cckESZa9rO — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2022

المصدر: وكالات