أوليفر كان منزعج من تكهنات تخلي بايرن عن ليفاندوفسكي: "لسنا مجانين"

وصف الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان الحديث عن تخلي ناديه في ختام الموسم الحالي عن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ"الكلام السخيف".

وصرح بأن فريقه ليس "مجنونا" لترك لاعب يسجل له بين 30 و40 هدفا في الموسم.

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وسجل ليفاندوفسكي هدفه الـ47 هذا الموسم الثلاثاء خلال تعادل فريقه مع ضيفه فياريال الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب العملاق البافاري الخروج من المسابقة القارية بعد الخسارة ذهابا بهدف.

وينتهي عقده ليفاندوفسكي القادم من بوروسيا دورتموند في 2014، في العام 2023.

وفيما يأخذ بايرن وقته في تمديد عقود مع نجوم آخرين، تعززت تكهنات حول انتقال "ليفا" إلى برشلونة الإسباني، لكن أوليفر كان عبر انزعاجه من تلك التكهنات بالقول "يبدو إنه توجد منافسة.. من القادر على رواية القصة الأكثر سخافة حول روبرت ليفاندوفسكي؟".

وأصر كان على أن متصدر الدوري المحلي القريب من لقبه العاشر تواليا "ليس مجنونا ليناقش الآن انتقال لاعب يسجل لنا بين ثلاثين وأربعين هدفا في كل موسم".

وأكد كان أن ليفاندوفسكي لن ينتقل في نهاية الموسم الجاري "بالطبع سنبقي ليفاندوفسكي معنا لموسم آخر".

وكان ليفاندوفسكي رد على تصريح مماثل لمدير النادي، البوسني حسن صالحميدزيتش الشهر الماضي بالقول "اسمع هذا الأمر للمرة الأولى".

ويتردد أن هداف الدوري يتقاضى 23 مليون يورو سنويا (25 مليون دولار).

المصدر: أ ف ب