مدرب بايرن ميونخ يعلق على خروج فريقه من ربع نهائي دوري الأبطال

أكد مدرب بايرن ميونخ، جوليان ناغلسمان، أن خسارة فريقه في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد فياريال (0-1) كانت مفتاح تأهل الأخير إلى المربع الذهبي.

وفشل البايرن في تعويض خسارته ذهابا بعدما كان متقدما في النتيجة بهدف دون رد حتى الدقيقة 88 بجولة الإياب، أمس الثلاثاء، لكن فياريال نجح في مباغتته بهدف تعادل قاتل (1-1).

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وقال ناغلسمان عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع "سبورت1": "مباراة الذهاب كانت مفتاح تأهلهم، لأننا لم نلعب جيدا هناك وخسرنا كافة المعارك الثنائية".

ووصف ناغلسمان مواجهة فياريال أمس بأنها أحد أفضل المباريات التي قدمها فريقه في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا "في الشوط الأول سنحت لنا فرصة التسجيل عبر جمال موسيالا، وكان بإمكاننا تعزيز التقدم في الشوط الثاني عبر توماس مولر".

واستطرد "لقد دافعوا (فياريال) أمامنا بعمل وبطريقة منظمة، بينما أبلينا نحن بلاء حسنا، لكننا لم نحسن التصرف في بعض الأمور، مثل الهجمات المرتدة".

وأقر المدرب الألماني بتميز فريقه في التعامل مع مرتدات فياريال الخطيرة عبر الضغط المضاد في أغلب الفترات، بعكس ما حدث في جولة الذهاب، مضيفا "لم يكن من السهل خلق كثير من الفرص أمام هذا التكتل الدفاعي".

المصدر: وكالات