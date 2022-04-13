عندما تكون التمريرة أجمل من الهدف.. مودريتش يبدع أمام تشيلسي (فيديو)

رسم صانع الألعاب الكرواتي، لوكا مودريتش، لوحة فنية رائعة خلال المباراة التي جمعت فريقه ريال مدريد بضيفه تشيلسي أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعندما كان الريال متأخرا بثلاثية دون رد ويصارع من أجل العودة في النتيجة من خلال تسجيل الهدف الأول، استلم مودريتش الكرة في الجهة اليسرى لريال مدريد، ليتقدم بضع خطوات نحو منطقة جزاء تشيلسي، قبل أن يهيء الكرة على طبق من ذهب، بتمريرة ساحرة بخارج القدم، استقرت على إثرها الكرة أمام الجناح البرازيلي روريغيو، الذي استقبلها بلمسة واحدة ليرسلها للشباك.

PERO QUE VIVA EL FUTBOL, LUKA MODRIC. pic.twitter.com/nIfOWxQRLp — Hala Madrid (@TebanRM) April 12, 2022

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وبفضل هذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 80، ذهب اللقاء للوقت الإضافي بعدما تعادل الفريقان في إجمالي نتيجة الذهاب والإياب (4-4)، ليسجل كريم بنزيما هدف الفوز الخلاص للريال برأسية بعد عرضية فينيسيوس.

المصدر: RT