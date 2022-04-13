من سيواجه ريال مدريد وفياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تقام مساء اليوم الأربعاء مباراتان في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لتحديد آخر المتأهلين للمربع الذهبي.

وكان ريال مدريد وفياريال، حجزا أمس بطاقتهما لدور الأربعة، بتفوق الأول على تشيلسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-4، والثاني على بايرن ميونخ 2-1.

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ويستضيف ليفربول، نادي بنفيكا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، ويلعب مانشستر سيتي في نفس التوقيت مع مضيفه أتلتيكو مدريد، لتحديد متأهلين اثنين للمربع الذهبي لدوري الأبطال.

وكان ليفربول فاز خارج قواعده في مباراة الذهاب على بنفيكا بثلاثة أهداف لواحد، فيما تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أتلتيكو مدريد بشق الأنفس بهدف دون رد.

ويلعب المتفوق في مجموع مباراتي الذهاب الإياب بين ليفربول وبنفيكا، مع فياريال في الدور نصف النهائي، فيما يصطدم المتأهل من مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي مع ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات القوز بلقب دوري أبطال أوروبا (13 مرة).

وتقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال يومي 26 و27 أبريل الجاري، فيما تجرى مباريات الإياب في 3 و4 مايو المقبل.

أما المباراة النهائية، فستجرى في 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: RT