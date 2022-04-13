رسميا.. الاتحاد المصري يعين مدربا جديدا لمنتخب "الفراعنة"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تعيين مدرب نادي بيراميدز، إيهاب جلال، مديرا فنيا لمنتخب "الفراعنة" خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وأصدر الاتحاد بيانا أعلن فيه تعيين جلال "بعد مناقشة ملف المنتخب الوطني وإنهاء عقد البرتغالي كيروش بالتراضي".

🔴 | إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر.. وتوجيه الشكر لفينجادا …. ⬇️⬇️



قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته اليوم الثلاثاء ، برئاسة الأستاذ جمال علام ، تعيين الكابتن ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.



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ولجأ أعضاء مجلس الإدارة إلى التصويت من أجل تحديد هوية المدرب الجديد سواء كان مصريا أم أجنبيا، وبعدما استقر الرأي على أن يكون المدرب محليا، جرت المفاضلة بين مدربين أبرزهم جلال وحسام حسن.

واتفق أعضاء الاتحاد على استمرار عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، ومحمد شوقي في منصب المدرب المساعد، فيما تقرر رحيل ضياء السيد عن الجهاز الفني بعدما كان مساعدا لكيروش.

وقاد جلال العديد من الفرق المصرية في السنوات الأخيرة وعلى رأسها الزمالك، ومصر المقاصة، والإسماعيلي، وإنبي، والمصري، وهو حاليا مدرب بيراميدز.

ووفقا للروزنامة الدولية، سيكون التحدي المقبل لجلال، خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وتقام قرعة تصفيات أمم إفريقيا في 19 أبريل الحالي في جنوب إفريقيا، على أن تنطلق التصفيات في 30 مايو المقبل.

المصدر: وكالات