رئيس مجلس الدولة الليبي يشيد بانسحاب منتخب بلاده من بطولة العالم للمبارزة رفضا لمواجهة منتخب إسرائيل

أشاد رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري بانسحاب المنتخب الليبي للمبارزة من الدور المتقدم بالبطولة العالمية المقامة في دبي، لرفضه مواجهة المنتخب الإسرائيلي.

وقال المشري في تصريح "نشيد بانسحاب المنتخب الليبي للمبارزة من الدور المتقدم بالبطولة العالمية المقامة في دبي، وذلك لرفضه مواجهة منتخب الكيان الصهيوني، في خطوة تأتي في سياق مقاطعة هذا الكيان الغاصب وعدم الاعتراف به في جميع الميادين السياسية والرياضية، وذلك مساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة".

وأضاف: "نشيد بالمشاركة المميزة للمنتخب الوطني بالأداء الذي قدمه اللاعبون وبلوغهم دورا متقدما من هذه البطولة".

وختم: "شكرا يا أبطال".

المصدر: RT