اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في العاصمة الإسبانية مدريد (صور + فيديو)

أفادت تقارير صحفية إسبانية يوم الثلاثاء بوقوع اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في مدينة مدريد.

وتواجدت جماهير تشيلسي في مدريد من أجل مساندة البلوز أمام نظيره ريال مدريد، في اللقاء الذي جمع بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتزامن وجودها مع حضور جماهير مانشستر سيتي استعدادا للمواجهة التي ستجمع فريقهم بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري الأبطال.

وذكر راديو "ماركا" الإسباني أن اشتباكا عنيفا وقع بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي خلال تواجدهما في العاصمة الإسبانية.

وأوضحت أن قوات الأمن تدخلت على الفور من أجل فض الاشتباكات الذي وقع أمام "حانة" في مدريد.

- 1400 policías

- 5000 hooligans de Chelsea y Manchester City

- Rumanas intentando robar.

Nada nuevo bajo el sol en la Plaza Mayor de Madrid.

¿Hasta cuándo se va a permitir estas consideradas faltas leves? pic.twitter.com/lej4OlnmzE — Sobres En B (@SobresEnB) April 12, 2022

😯🚨 Cargas policiales ante los aficionados del Manchester City y Chelsea en la Plaza Mayor de Madrid @gonzaloblazdesa 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘𝗢 https://t.co/e0eRwYYqcN#UCLpic.twitter.com/N9U0vN9Lkr — Radio MARCA (@RadioMARCA) April 12, 2022

المصدر: راديو "ماركا" الإسباني