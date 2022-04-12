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اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في العاصمة الإسبانية مدريد (صور + فيديو)

الرياضة

اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في العاصمة الإسبانية مدريد (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في العاصمة الإسبانية مدريد
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أفادت تقارير صحفية إسبانية يوم الثلاثاء بوقوع اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في مدينة مدريد.

وتواجدت جماهير تشيلسي في مدريد من أجل مساندة البلوز أمام نظيره ريال مدريد، في اللقاء الذي جمع بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتزامن وجودها مع حضور جماهير مانشستر سيتي استعدادا للمواجهة التي ستجمع فريقهم بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري الأبطال.

وذكر راديو "ماركا" الإسباني أن اشتباكا عنيفا وقع بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي خلال تواجدهما في العاصمة الإسبانية.

وأوضحت أن قوات الأمن تدخلت على الفور من أجل فض الاشتباكات الذي وقع أمام "حانة" في مدريد.

المصدر: راديو "ماركا" الإسباني

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