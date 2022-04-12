لأول مرة في تاريخ "البونديسليغا".. إيقاف المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين (صور + فيديو)

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدوري الألماني (البونديسليغا) يتم إيقاف مباراة لتمكين اللاعبين المسلمين من الإفطار في شهر رمضان.

وتكرر في المباريات الأخيرة من الدوري الألماني إيقاف مباريات من طرف الحكام مع دخول وقت الإفطار لإتاحة الفرصة للاعبين الصائمين للإفطار ولو بشكل سريع.

وحدث هذا الأمر لأول مرة في ألمانيا الأسبوع الماضي عندما أوقف حكم مباراة ماينز وأوغسبورغ ماتياس يولينبيك المباراة قليلا من أجل أن يتمكن قائد فريق ماينز موسى نياكاتي من الإفطار مع موعد الأذان، حيث شرب القليل من الماء وواصل اللقاء بشكل طبيعي.

وبعد المباراة صرح حكم اللقاء ماتياس يولينبيك "لقد سألني اللاعب قبل المباراة هل بإمكانه التوقف للشرب قليلا عند الغروب لأنه مسلم ويصوم رمضان.. وبطيعة الحال وافقت على ذلك.. وعندما توقف اللعب أخبرته وانتظرت حتى انتهى من الإفطار".

History was made in the Bundesliga as a match was stopped for the first time to allow Moussa Niakhate to break his Ramadan fast 🤝 pic.twitter.com/Lqnumq1L8N — MailOnline Sport (@MailSport) April 12, 2022

For the first time in Bundesliga history, a football match between between Augsburg and Mainz 05 was stopped by the referee so a Muslim player could break his fast.These decisions from referees have been met by approval from the German Football Federation.#Ramadan#footballpic.twitter.com/dCGc3LOiB2 — Nazeer al najjar (@nazeernjr) April 12, 2022

وتكررت العملية يوم الأحد في مباراة لايبزيغ وهوفنهايم عندما أوقف الحكم المباراة حتى يتمكن لاعب لايبزيغ محمد سيماكان من شرب الماء وكسر الصيام قبل مواصلة المباراة.

Tolle Geste von Schiedsrichter Bastian Dankert. Er unterbrach die Partie zwischen RB #Leipzig und Hoffenheim, als die Sonne unterging und ermöglichte RB-Verteidiger Mohamed Simakan so das Fastenbrechen während des Ramadan. #rbltsghttps://t.co/k73ydvwxOXpic.twitter.com/4nJLZTELBZ — LVZ (@LVZ) April 10, 2022

ولاقت هذه الظاهرة تقديرا كبيرا من المتابعين، حيث أثنوا على هذا السلوك الجيد، وعبروا عن أملهم في أن تنتشر الظاهرة بشكل أكبر في كل ملاعب العالم.

المصدر: وسائل إعلام