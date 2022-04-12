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في خطوة مفاجئة لغوارديولا.. فرناندينيو يعلن نيته الرحيل عن مانشستر سيتي

الرياضة

في خطوة مفاجئة لغوارديولا.. فرناندينيو يعلن نيته الرحيل عن مانشستر سيتي
AFP
البرازيلي فرناندينيو
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أعلن لاعب خط وسط مانشستر سيتي القائد البرازيلي المخضرم فرناندينيو عدم رغبته في تمديد بقائه في النادي الإنجليزي لعام عاشر وعزمه العودة إلى البرازيل في نهاية الموسم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إن رغبته في مزيد من الوقت للمشاركة في اللعب تقف خلف قراره بالرحيل عن سيتي.

وأضاف فيرناندينيو الثلاثاء قبيل مباراة عودة سيتي أمام أتلتيكو مدريد في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال "أريد أن ألعب".

وتابع "سأعود إلى البرازيل بالتأكيد".

وكانت هذه أنباء جديدة على مسامع بيب غوارديولا، مدرب سيتي، قال المدرب الذي تم إبلاغه بحديث فيرناندينيو بعدها بدقائق "لم أكن أعرف".

وفيرناندينيو واحد من أهم لاعبي سيتي منذ انضمامه إليه من شختار دونيتسك عام 2013 لكنه الآن احتياطي لرودري كلاعب خط وسط مدافع بالفريق.

ولم يبدأ مباراة مع الفريق الإنجليزي منذ أكثر من شهر.

المصدر: أ ب

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