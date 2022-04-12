حقيقة تفاوض الاتحاد المصري مع خليلوزيتش لتدريب منتخب "الفراعنة"

نفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حازم إمام، ما تردد بشأن تفاوضه مع المدير الفني لمنتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقال إمام في تصريحات إذاعية: "أتعجب بشدة من هذه الأنباء، لم تحدث أي مفاوضات من جانبي مع المدير الفني لمنتخب المغرب".

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وأضاف: "كانت هناك مفاوضات في وقت سابق خلال فترة مونديال كأس العالم بروسيا، لكن حاليا لم ندخل في مفاوضات مع وحيد".

وتابع: "نحترم تعاقد وحيد مع منتخب المغرب الشقيق، ولن ندخل في مفاوضات معه لبحث إمكانية ضمه".

وختم: "المدرب البوسني سيقود المغرب في كأس العالم، وطموح أي مدير فني هو التدريب في أكبر محفل عالمي".

وكان الاتحاد المصري انفصل بالتراضي عن البرتغالي كارلوس كيروش عقب فشله في قيادة "الفراعنة" للتأهل لمونديال "قطر 2022"، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما خليلوزيتش، فرغم نجاحه في قيادة المغرب لبلوغ نهائيات مونديال قطر، فمستقبله مع "أسود الأطلس" مازال مجهولا في ظل مطالبة الشارع الرياضي المغربي بإقالته لعدم ثبات مستوى المنتخب، واستبعاد المدرب البوسني لأبرز نجوم المغرب في الفترة الماضية على غرار حكيم زياش، ونصير مزراوي.

المصدر: وكالات