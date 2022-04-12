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التشكيلة المتوقعة لملحمة ريال مدريد وتشيلسي

الرياضة

التشكيلة المتوقعة لملحمة ريال مدريد وتشيلسي
Legion-Media
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يحل فريق تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء ضيفا على ريال مدريد في مباراة مرتقبة ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان الريال فاز ذهابا في لندن بنتيجة 3-1، وهو ما يعني أن تشيلسي سيكون بحاجة في لقاء اليوم للفوز بفارق ثلاثة أهداف للتأهل للمربع الذهبي، أو بفارق هدفين لتعويض خسارته ذهابا ومن ثم اللجوء للأشواط الإضافية والاحتكام لركلات الترجيح في حال تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب الإياب.

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في المقابل، سيدخل ريال مدريد مباراة اليوم بهدف الحفاظ على أفضليته في لقاء الذهاب، لخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

ووفقا لصحيفة "independent"، فمن المتوقع أن يخوض الفريقان مباراة الليلة بالتشكيلتين التاليتين:

ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيدي فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روديغير، تياغو سيلفا، تريفوه تشالوباه

خط الوسط: ريس جيمس، كوفاسيتش، كانتي، ماركوس ألونسو

خط الهجوم: تيمو فيرنر، هافيرتز، ماسون ماونت.

المصدر: independent + RT

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