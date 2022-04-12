أسطورة الكرة الفرنسية يدخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

دخل أسطورة كرة القدم الفرنسية، تيري هنري، الذي يشغل حاليا منصب مساعد مدرب منتخب بلجيكا، دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قام بترشيح هنري لتدريب منتخب مصر لخلافة كيروش الذي تم الانفصال عنه بالتراضي.

إقرأ المزيد

وأوضحت التقارير، أن الاتحاد المصري سيستقر خلال الأيام القليلة المقبلة، على المدير الفني الجديد لمنتخب "الفراعنة".

ويعتبر هنري (44 عاما) الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا الذي توج معه ببطولتي كأس العالم 1998 وكأس أمم أوروبا 2000، كما يعد الأسطورة الفرنسي، الذي كان يلقب بـ"الغزالة" لسرعته، أبرز اللاعبين في تاريخ نادي أرسنال الإنجليزي، كما سبق له اللعب مع نادي برشلونة وتوج معه بعدة ألقاب.

وبخلاف مسيرته كلاعب، فإن مشوار هنري التدريبي يبدو متواضعا، حيث شغل منصب مساعد مدرب منتخب بلجيكا بين العامين 2016 و2018، وبعد نهاية مونديال "روسيا 2018"، تولى هنري تدريب نادي موناكو لكنه لم يحقق النتائج المنتظر، حيث قاد فريق الإمارة الفرنسية في 20 مباراة حقق خلالها خمس انتصارات فقط.

وخاض هنري تجربة قصيرة في الدوري الكندي مع نادي إمباكت مونتريال قبل أن يعود في العام 2021 للعمل مجددا مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا، وهو المنصب الذي يشغله إلى حدود اللحظة.

المصدر: وكالات