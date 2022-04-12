مدرب برازيلي "ينطح" مساعدة الحكم ويصفها بـ"المخادعة" (فيديو)

فقد مدرب فيروفياريا البرازيلي، رافائيل سوريانو أعصابه خلال مباراة فريقه ضد نوفا فينيتسيا ضمن ربع نهائي البطولة الإقليمية لولاية إسبيريتو سانتو، واعتدى بشكل شنيع على مساعدة الحكم.

ووقع الاعتداء بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، حيث اقتحم لاعبو نادي فيروفياريا وجهازه الفني أرض الملعب، ليحتجوا على الحكم لعدم السماح لفريقهم بتنفيذ ركلة ركنية كانت قد احتسبت لهم قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.

New low in football: Brazilian manager Rafael Soriano of 5th tier Brazilian club Desportivo Ferroviaria, headbutting a lineswoman pic.twitter.com/TPdXMCq6Qo — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 11, 2022

وخلال الاحتجاج على الحكم، قام مدرب نادي فيروفياريا، سوريانو بضرب مساعدة الحكم مارسيلي نيتو.

وأظهرت لقطات الفيديو المدرب سوريانو وهو يوجه ضربة رأس إلى وجه نيتو ما استجوب طرده على الفور.

Inadmissível a violência sofrida por Marcielly Netto, que levou uma CABEÇADA de Rafael Soriano, ex-técnico da Desportiva Ferroviária, durante uma partida de futebol. Se o machismo estrutural nos violenta assim na TV, imagine em casa, no Parlamento, etc. Machistas não passarão! pic.twitter.com/dBmapwOavW — Linda Brasil ☂️ (@lindabrasilse) April 11, 2022

وبعد المباراة، واصل سوريانو هجومه على مساعدة الحكم واصفا إياها بـ"المخادعة"، حيث قال: "لم أعتد على الحكم المساعد وهي مخادعة تريد تعاطف الناس وتكسب موقفها مستغلة أنها امرأة فقط، في البداية قامت بدفع اللاعبين (خلال احتجاجهم)، والآن تريد أن نصدق أنها تعرضت لاعتداء".

وانتهت المباراة بخسارة كتيبة المدرب سوريانو بنتيجة 1-3 ليصعد نوفا فينيسيا إلى الدور نصف النهائي.

المصدر: sportbox.ru