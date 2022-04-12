مصرع البطلة التونسية آية قزقز في حادث أثناء تمارين المنتخب

لقيت البطلة التونسية آيه قزقز التي مثلت بلادها في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي في رياضة الشراع، حتفها عن 17 عاما خلال حادث أثناء تمارين المنتخب الوطني.

ووقع الحادث الأحد الماضي عندما انقلب المركب الشراعي الذي كانت على متنه مع شقيقتها التوأم وشريكتها في الأولمبياد سارة، بسبب الرياح العاتية حيث غرقت آيه فيما تم إنقاذ شقيقتها.

وقال الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في بيان على موقع الهيئة "أنا مصدوم بخبر وفاة بطلة رياضة الشراع آية قزقز. كانت موهبة ملهمة وقدوة لجيلها من الرياضيين".

وتابع "ستستمر مشاركة آية قزقز في أولمبياد طوكيو جنبا إلى جنب مع شقيقتها التوأم سارة في تحفيز الفتيات في كل مكان. أفكارنا مع عائلتها وأصدقائها والمجتمع الأولمبي في تونس".

المصدر: أ ف ب