اتحاد الملاكمة الروسي يقاضي "IBF" أمام هيئة التحكيم الرياضية

رفع الاتحاد الروسي للملاكمة دعويين قضائيتين أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرارات الاتحاد الدولي للملاكمة "IBF".

وقال المكتب الصحفي للاتحاد: "قام اتحاد الملاكمة الروسي برفع دعويين قضائيتين أمام محكمة التحكيم الرياضية، الأولى تتعلق بحماية شرف وكرامة الملاكمين الروس. وفي الدعوى الثانية، نعترض على الحظر المفروض على إقامة منافسات دولية في البلاد. وسيدافع عن الاتحاد محام من إسبانيا، وتم قبول القضايا من قبل محكمة التحكيم الرياضية".

وحظرت الرابطة الدولية للملاكمة في مارس الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات الدولية تحت رعاية المنظمة.

المصدر: تاس