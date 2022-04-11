"يويفا" يأمر أتلتيكو بغلق قسم من مدرجات ملعبه بسبب تحية نازية

تلقى أتلتيكو مدريد أمرا بغلق قسم يتسع لخمسة آلاف مشجع في مدرجات ملعبه عند استضافة مانشستر سيتي الأربعاء.

وجاء ذلك على خلفية تسريع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للتحقيق في قيام أحد المشجعين بالتحية النازية.

وتم تصوير المشجع وهو يقوم بتحية على الطريقة النازية خلال خسارة أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء أمام سيتي في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وقال "يويفا" الجمعة إنه يتهم النادي الإسباني بـ"السلوك التمييزي".

والإثنين، أعلنت هيئة الطعون في "يويفا" عن قرار الإغلاق.

ويتعين على النادي غلق القسم الذي يضم 5 آلاف مقعد في الأقل بملعب متروبوليتانو في مباراة العودة ورفع لافتة يويفا هناك التي تحمل كلمة "لا للعنصرية".

المصدر: أ ب