الاتحاد السوري يقرر إعادة مباراة أهلي حلب والوثبة

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، إعادة مباراة أهلي حلب والوثبة التي أوقفها الحكم محمد قناة في الدقيقة 70 بعد اعتراضات على قراراته السبت الماضي، ضمن المرحلة الـ19 من الدوي السوري.

وأقرت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري، إعادة المباراة غدا الثلاثاء في حلب بقيادة طاقم حكام جديد.

وكانت المباراة شهدت إشكالات بدأت في الدقيقة 52، حينما كان التعادل سائدا دون أهداف، عندما اعترض مهاجم الأهلي محمد الأحمد بشدة على عدم احتساب الحكم الدولي محمد قناة خطأ لصالحه، إثر خشونة ارتكبت ضده من مدافع الوثبة على حدود منطقة الجزاء، فقام الحكم بطرد الأحمد ببطاقة حمراء.

واستمرت المباراة هادئة حتى الدقيقة 70، عندما سجل لاعب الأهلي، زكريا رمضان هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل وسط اعتراض لاعبي الأهلي في الوقت الذي نفذ فيه الوثبة اللعب بسرعة مستفيدا من انشغال لاعبي الأهلي بالاعتراض، ليسجل عبد الرزاق بستاني هدفا للوثبة وسط اعتراض جماعي من لاعبي الأهلي وطاقمه الفني والإداري على صحة هدف الوثبة.

وتوقفت المباراة نحو 15 دقيقة قبل أن يعود الحكم ويلغي هدف الوثبة وسط اعتراض هذه المرة من لاعبي الوثبة، فما كان من الحكم إلا وأعلن بشكل مفاجئ إنهاء المباراة.

وكان الوثبة يمتلك قبل مباراته مع أهلي حلب 45 نقطة في الصدارة مقابل 22 نقطة للاتحاد في المركز العاشر.

المصدر: أ ف ب