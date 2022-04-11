كورونا "يقصي" شنغهاي بورت مبكرا من دوري أبطال آسيا

انسحب نادي شنغهاي بورت الصيني من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، نتيجة القيود الصحية القاسية المفروضة من السلطات الصينية على المدينة لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا.

وتعين على النادي الذي بلغ نصف نهائي المسابقة القارية في 2017 عندما كان يعرف باسم شنغهاي سيبغ، خوض دور المجموعات بنظام التجمع في تايلاند بدءا من السبت المقبل.

ولكن الاتحاد الآسيوي للعبة، قال إن شنغهاي، بطل الصين عام 2018، انسحب متحدثا عن "قيود سفر.. نتيجة إجراءات الإغلاق الأخيرة التي تم فرضها في شنغهاي".

ولن يتم استبدال شنغهاي بورت، الذي يضم في صفوفه النجم البرازيلي أوسكار، في المجموعة العاشرة بحيث ستلغى مبارياته، بحسب الاتحاد القاري.

المصدر: أ ف ب