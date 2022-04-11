حسن شحاتة يعلن موقفه من العودة لتدريب منتخب مصر

كشف المدرب الأسطوري لمنتخب مصر، حسن شحاتة، موقفه من إمكانية عودته لمجال التدريب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب إقالة البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب "الفراعنة".

وتم تداول اسم شحاتة بقوة خلال الساعات الماضية، لخلافة كيروش، الذي أقيل من منصبه أمس الأحد، بعد فشله في قيادة "الفراعنة" لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022".

وفي أول تعليق له على إمكانية عودته لمجال التدريب، قال شحاتة في تصريحات تلفزيونية: "من الوارد أن أعود للتدريب مرة أخرى، ولا توجد لدي أزمة".

وأضاف شحاتة الذي لم يشرف على أي فريق منذ رحيله عن نادي بتروجيت المصري عام 2016: "ولكن لا يريد أحد أن أعود لمجال التدريب مرة أخرى، يجب أن نبتعد عن المجاملات والنفاق من أجل تحقيق النجاح، وقلت كل واحد يحصل على دوره ولما يمسك يكون على قدر المسؤولية ولا يجامل ولو مشي دون نفاق ومجاملة ربنا سيكرمه".

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ويعد شحاتة، الملقب بـ"المعلم"، من أبرز مدربي "الفراعنة" عبر التاريخ، حيث سبق له أن قاد المنتخب المصري لتحقيق ثلاثية تاريخية لكأس الأمم الإفريقية، أعوام 2006، 2008، 2010.

وبالإضافة إلى شحاتة، تم ترشيح أسماء محلية أخرى وأجنبية لقيادة مصر في المرحلة المقبلة أمثال المدرب الوطني حسام حسن، والمدرب المصري إيهاب جلال، الذي يشرف حاليا على بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، والسويسري رينيه فايلر، والأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويستعد المنتخب المصري لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، التي تنطلق في شهر يونيو المقبل بإجراء الجولتين الأولى والثانية.

المصدر: وكالات