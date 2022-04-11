مشجع لمانشستر سيتي يتقدم بطلب طريف لصلاح (صورة)

تقدم أحد مشجعي مانشستر سيتي، الذي تابع مباراة فريقه ضد ضيفه ليفربول على ملعب "الاتحاد"، أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي، بطلب طريف لنجم "الريدز" محمد صلاح.

وظهر المشجع في مدرجات الملعب، وهو يرفع لافتة كبيرة مكتوب عليها: "محمد صلاح، هل يمكنك الحصول على قميص فيل فودين (نجم مانشستر سيتي) من أجلي من فضلك".

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والمثير في الأمر، أن صلاح يتمتع بشهرة أكبر وأوسع من فودين، ويتمنى معظم عشاق كرة القدم كيفما كانت انتماءاتهم، الحصول على قميصه، لكن مشجع "السيتي" بقي وفيا لفريقه، وطلب الحصول على قميص نجم فريقه المفضل "متجاهلا" النجم المصري.

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وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، وذلك قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة.

المصدر: RT