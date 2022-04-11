أجنبيان و3 مصريين.. 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لكيروش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأحد، الانفصال عن المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، عقب فشله في قيادة "الفراعنة" للتأهل لمونديال "قطر 2022".

وفقد منتخب مصر فرصة التأهل للمونديال خلال المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لحساب السنغال، حيث فاز ذهابا في ستاد القاهرة بهدف دون رد، قبل أن يخسر بنفس النتيجة في الإياب في داكار، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم فيها الحظ لـ"أسود التيرانغا" السنغالية.

إقرأ المزيد

وبدأ الاتحاد المصري من الآن، البحث عن مدرب فني جديد للمنتخب خلفا لكيروش، وسط انقسام بشأن هويته عما إذا سيكون مصريا أو أجنبيا.

ووفقا لتقارير مصرية، فإن خمسة أسماء بارزة دخلت قائمة المرشحين لتدريب المنتخب المصري خلفا لكيروش، وجاء على رأسهم، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري، السويسري رينيه فايلر، الذي قدم كرة قدم جميلة مع "المارد الأحمر" قبل رحيله المفاجئ عن الفريق لأسباب أسرية.

كما تم تداول اسم الأرجنتيني هيكتور كوبر، للإشراف على منتخب مصر، علما بأنه سبق له وأن أشرف على "الفراعنة" في ولاية أولى بين العامين 2015 و2018، حيث قاد رفاق محمد صلاح لبلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2017، ونهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

وهناك أسماء محلية تتصدر المشهد لخلافة كيروش، حيث يأتي اسم المدرب الوطني حسام حسن كأول الترشيحات الجماهيرية لقيادة "الفراعنة".

كما دخل حسن شحاتة، دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر، وسبق للمدرب الملقب بـ"المعلم"، أن حقق إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد في مصر أو قارة إفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا مع الجيل الذهبي للكرة المصرية أعوام 2006، و2008، و2010.

ويبرز أيضا اسم المدرب المصري إيهاب جلال، الذي يشرف حاليا على بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، لتولي قيادة منتخب مصر.

المصدر: وكالات