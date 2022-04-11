يفسر كل شيء.. رد فعل غوارديولا بعد تمريرة صلاح "المقشرة" لماني

بدا مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، "مستاء" وهو يتابع تلقي فريقه لهدف رائع من مهاجم ليفربول الدولي السنغالي ساديو ماني، بعد تمريرة "ساحرة" من النجم المصري محمد صلاح.

وأرسل صلاح كرة بينية رائعة، اخترقت دفاع مانشستر سيتي ووصلت لماني، الذي سددها بكل هدوء في الشباك على يسار حارس "السيتي".

تمريرة محمد صلاح الرائعة تضرب دفاع مانشيستر سيتي بأكمله

pic.twitter.com/NRStUJJayq — Tarek Al Arabi New (@TarekAlArabiNo1) April 10, 2022

ونشرت صحيفة "MailOnline Sport" البريطانية، صورة لغوارديولا وهو يتحسر على تلقي فريقه لذلك الهدف وعلقت: "رد فعل بيب غوارديولا على تمريرة محمد صلاح يفسر كل شيء"، في إشارة إلى روعة التمريرة.

Pep's Guardiola reaction to Mo Salah's pass says it all 😂 pic.twitter.com/Jyy0ehuj3h — MailOnline Sport (@MailSport) April 10, 2022

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، وذلك قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة.

المصدر: "MailOnline Sport"