شاهد.. محرز يهدر فرصة ذهبية في وقت قاتل أمام ليفربول

فوت النجم الجزائري رياض محرز على مانشستر سيتي، فرصة خطف فوز ثمين من ضيفه وملاحقه ليفربول خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ودخل محرز بديلا في الدقيقة 70، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 2-2، وأتيحت للنجم الجزائري فرصة سانحة لإهداء فريقه الفوز وثلاث نقاط ثمينة عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأثناء هجمة مرتدة قادها صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وصلت الكرة إلى محرز، الذي وجد نفسه وجها لوجه أمام حارس ليفربول، فسدد كرة ساقطة "لوب" كانت أقوى مما توقعها، فاعتلت العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

فرصة رياض محرز الضائعة في الوقت القاتل و جنون حفيظ دراجي 🔥 pic.twitter.com/7EATsVCIC9 — عالم الكرة (@kora_dz22) April 10, 2022

يخواااان شوفوا تمريره دي بروين وهو بالوضعية ذي حط محرز مع اليسون قسم بالله تاريخي ياناس مره مذهوووول والله 😨😨😨😨😨😨😨!!!!!!! pic.twitter.com/1sCTJp13J9 — E m a d (@7AlldnSanch) April 10, 2022

وبهذا التعادل، بقي مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن ليفربول، مع تبقي 7 مباريات للفريقين.

المصدر: RT