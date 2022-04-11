أعمال شغب وصدام بين جماهير الترجي والأمن في ملعب "رادس"

أصيب 3 عناصر من الأمن التونسي، أمس الأحد، في مواجهات مع عدد من مشجعي نادي الترجي الرياضي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانطلقت المواجهات بين عناصر الأمن ومشجعي الترجي الرياضي في ملعب "رادس" بين شوطي المواجهة التي جمعت الترجي بضيفه نادي تطاوين.

ورفع عدد من مشجعي الترجي الرياضي شعارات ضد الأمن التونسي، ووجهوا اتهامات بالتورط بقتل مشجع النادي الإفريقي، عمر العبيدي، قبل سنتين.

ورشق مشجعو الترجي الرياضي، العناصر الأمنية بالحجارة، وألقوا عليهم عددا من القطع الحديدية والقوارير.

وحاولت العناصر الأمنية إخراجهم من الملعب، إلا أنهم فشلوا بذلك، واستمرت المواجهة أكثر من ساعة في أروقة ومدرجات ملعب "رادس".

وانتهت مواجهة الترجي وضيفه اتحاد تطاوين، في إطار الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري التونسي الممتاز، بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

وبهذا الفوز، تمكن الترجي من تدعيم صدارته للمجموعة الأولى بـ24 نقطة، ليحسم رسميا تأهله لمجموعة التتويج، فيما تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند 18 نقطة، في المركز الرابع.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من رجال الأمن في تونس، يخضعون للملاحقة القضائية بسبب اتهامهم بالتورط بقتل مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي، في 31 مارس 2019.

المصدر: وكالات