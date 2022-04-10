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ميلان يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام تورينو (فيديو)

الرياضة

ميلان يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام تورينو (فيديو)
AFP MARCO BERTORELLO
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سقط ميلان في مصيدة التعادل السلبي أمام مضيفه تورينو في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة، ورفع تورينو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "الكالتشو".

وهذه المباراة الثانية على التوالي التي يهدر فيها ميلان النقاط بعد تعادله من دون أهداف أيضا في الجولة الماضية أمام بولونيا.

وأهدر ميلان فرصة ذهبية للابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب مطارديه، إنتر ميلان ونابولي اللذان يتقاسمان مركز الوصافة برصيد 66 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة لـ"النيراتزوري".

المصدر: RT

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