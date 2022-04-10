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بالفيديو.. ماني يسجل هدفا رائعا بعد تمريرة على طبق من ذهب من محمد صلاح

الرياضة

بالفيديو.. ماني يسجل هدفا رائعا بعد تمريرة على طبق من ذهب من محمد صلاح
AP Jon Super
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شهدت مباراة ليفربول ومضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد في "البريميرليغ"، تسجيل السنغالي ساديو ماني هدفا رائعا لـ"الريدز" بعد تمريرة ساحرة من زميله المصري محمد صلاح.

وفي الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم السيتي بنتيجة 2-1، مرر صلاح كرة على طبق من ذهب لزميله ماني الذي أسكنها في شباك أصحاب الأرض ليعادل النتيجة 2-2.

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة وبقي مانشستر سيتي (74 نقطة) متصدرا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول (73 نقطة) صاحب الوصافة.

المصدر: RT

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