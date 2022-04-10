ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي بتمريرة سحرية من صلاح إلى ماني (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح السيتي باب التسجيل مبكرا عن طريق نجمه البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة الخامسة.

وأدرك ليفربول التعادل عن طريق البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13.

وعاد أصحاب الأرض للتقدم بهدف سجله البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة الـ36.

وفي الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني عادل ليفربول النتيجة عن طريق السنغالي ساديو ماني بعد تمريرة سحرية من المصري محمد صلاح، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة وبقي مانشستر سيتي (74 نقطة) متصدرا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول (73 نقطة) صاحب الوصافة.

#MCILIV



الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 2 × 1 ليفربول | أهداف الشوط الاول HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/WRRX8G3RHM — عز مع البريمرليغ (@Privet09_) April 10, 2022

المصدر: RT