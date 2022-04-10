ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي بتمريرة سحرية من صلاح إلى ماني (فيديو)
ساد التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح السيتي باب التسجيل مبكرا عن طريق نجمه البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة الخامسة.
#ليفربول_مانشستر_سيتي— Folcan (@FolcanFolcan79) April 10, 2022
هدف السيتي الاول ديبريون pic.twitter.com/pgDD3RduyS
وأدرك ليفربول التعادل عن طريق البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13.
GOOOOOAAALL Jota scores first one for Liverpool against Man City— 𝙂𝙤𝙡𝙖𝙯𝙤 (@RoyConen) April 10, 2022
Via 🎥: @Mohammad_zrek1@ManCity@LFC#LIVMCI#ليفربول_مانشستر_سيتي#الدوري_الانجليزيpic.twitter.com/qA8awh7me8
وعاد أصحاب الأرض للتقدم بهدف سجله البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة الـ36.
التاني 😭💙💙 #ليفربول_مانشستر_سيتيpic.twitter.com/jtNgiOt9tP— aya (@aya_fcb_) April 10, 2022
وفي الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني عادل ليفربول النتيجة عن طريق السنغالي ساديو ماني بعد تمريرة سحرية من المصري محمد صلاح، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
GOOOOOAAALL Sadio Mane scores second one for Liverpool against Man City— 𝙂𝙤𝙡𝙖𝙯𝙤 (@RoyConen) April 10, 2022
WHAT A MATCH 🔥🔥
Via 🎥: @Mohammad_zrek1@ManCity@LFC#LIVMCI#ليفربول_مانشستر_سيتي#الدوري_الانجليزيpic.twitter.com/iAYOmzlvxr
وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة وبقي مانشستر سيتي (74 نقطة) متصدرا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول (73 نقطة) صاحب الوصافة.
#MCILIV— عز مع البريمرليغ (@Privet09_) April 10, 2022
الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 2 × 1 ليفربول | أهداف الشوط الاول HD
- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/WRRX8G3RHM
المصدر: RT