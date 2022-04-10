التشكيلة الأساسية لقمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد صوب ملعب "الاتحاد" الذي يستضيف مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي المتصدر وضيفه ليفربول الوصيف ضمن الجولة الـ32 من "البريميرليغ".
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هذه الملحمة الكروية ضد ضيفه "الريدز" بالتشكيلة الأساسية التالية:
🚨| تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @LFC_Arabic! 🔥— مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 10, 2022
التشكيل الأساسي | إيدرسون، ووكر، ستونز، لابورت، كانسيلو، رودريجو، دي بروين (الكابتن)، بيرناردو، سترلينج، جيسوس، فودين.
البدلاء | ستيفن، آكي، جوندوجان، جريليش، زينتشينكو، فرناندينيو، رياض @Mahrez22 🇩🇿، مكاتي، لافيا.
🔷 #السيتيpic.twitter.com/AvPwW285aL
بينما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه السيتي:
🔴 تشكيل الفريق 🔴— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 10, 2022
إليكم رجال كلوب الذين اختارهم لمواجهة @Cityarabia 👊#سيتي_ليفربول
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن وصيفه ليفربول.
المصدر: RT