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التشكيلة الأساسية لقمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول

الرياضة

التشكيلة الأساسية لقمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول
AFP Christof STACHE, Paul ELLIS
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد صوب ملعب "الاتحاد" الذي يستضيف مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي المتصدر وضيفه ليفربول الوصيف ضمن الجولة الـ32 من "البريميرليغ".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هذه الملحمة الكروية ضد ضيفه "الريدز" بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه السيتي:

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن وصيفه ليفربول.

المصدر: RT

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