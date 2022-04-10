التشكيلة الأساسية لقمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد صوب ملعب "الاتحاد" الذي يستضيف مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي المتصدر وضيفه ليفربول الوصيف ضمن الجولة الـ32 من "البريميرليغ".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هذه الملحمة الكروية ضد ضيفه "الريدز" بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه السيتي:

🔴 تشكيل الفريق 🔴



إليكم رجال كلوب الذين اختارهم لمواجهة @Cityarabia 👊#سيتي_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 10, 2022

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن وصيفه ليفربول.

المصدر: RT